Названа дата повторной стыковки «Союза» с МКС

Специалисты подмосковного Центра управления полетами проинформировали экипаж Международной космической станции (МКС), что в ночь на вторник, 27 августа, будет предпринята повторная попытка пристыковать к станции корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор».

Трансляция переговоров специалистов с экипажем МКС ведется НАСА, передает РИА «Новости».

Перед этим, в ночь на 26 августа, экипаж перестыкует пилотируемый корабль «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск» и тем самым освободит модуль «Звезда» для стыковки «Союза МС-14».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что причиной несостоявшейся стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС могла стать проблема в радиотехнической системе.

В субботу корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время (08.31 мск субботы). В Центре управления полетами прошло экстренное совещание по данной ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.