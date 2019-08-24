Китай выразил протест США

Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары.

«США 24 августа заявили о намерении повысить пошлины на китайский импорт объемом 550 миллиардов долларов. Китай в отношении этого выражает решительный протест», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Накануне Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов не на 10%, как планировалось, а на 15%. Повышение на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Напомним, в начале августа Трамп заявил о намерении ввести новые пошлины. 13 августа торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

При этом в Пекине заявили, что в ответ на действия Вашингтона Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США на 75 млрд долларов.

Ранее Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары.

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