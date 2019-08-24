Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка

За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании.

Роснано заявляет, что результат был ожидаемым, передает «Интерфакс».

В качестве причин названы «влияние курсовых разниц» и «обслуживание внешнего долга».

В 2018 году чистая прибыль составила 2,2 млрд рублей.

В марте председатель правления компании Анатолий Чубайс заявил о возмещении всех затрат государству на создание Роснано.