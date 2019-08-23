Зеленскому предложили план признания Крыма российским

Украинским властям следует разработать план постепенного признания Крыма в составе России, что позволит улучшить отношения двух стран, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Цеков возмутился тем, что Зеленский «продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях», передает РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что никаких вариантов для перехода Крыма в состав Украины нет, и признание российского статуса полуострова является вопросом времени.

«Ему (Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД) нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», – уверен Цеков.

По его словам, при таком развитии событий Украина имела бы шанс на нормальное развитие и превращение в то государство, «о котором они так сильно много говорят: цивилизованным, процветающим».

Цеков подчеркнул, что пока новый президент Украины в отношении Крыма строго придерживается курса своего предшественника Петра Порошенко.

«Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернет Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдет никогда по многим причинам», – сказал он, добавив, что главной причиной является то, что жители полуострова самостоятельно определили свою судьбу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение формата G8 с участием России станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи проконсультировала украинского лидера «по-братски».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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