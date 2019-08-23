Массовые протесты в Гонконге спровоцировали обвал цен на гостиницы

Акции протеста в Гонконге нанесли серьезный ущерб туризму и гостиничному бизнесу цены на отели в ряде районов упали вдвое, сообщает South China Morning Post.

По словам депутата Законодательного совета Гонконга Яо Сыжуна, курирующего туризм, в августе стоимость проживания в гостиницах снизилась минимумна 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

Прежде всего это касается районов Адмиралти, Ван Чай, Козуэй-бэй и Чим Ша Цуй, охваченных массовыми демонстрациями. Некоторые отели подешевели на 70%.

Снизилась и заполняемость гостиниц, а такие фешенебельные отели, такие как The Mira («Мира»), попросили около 30% персонала взять отпуска.

Пострадали от протестов розничная торговля, падение объема продаж которой оценивается в 10%.

Большие убытки терпят авиаперевозчики. Австралийская компания Qantas («Куонтас») заявила о сокращении перевозок в Гонконг на 7% и со следующего месяца собирается отправлять туда самолеты меньшей вместимости.

Акции многих местных компаний, связанных с туризмом, торговлей, общепитом, транспортными перевозками и арендой недвижимости, рухнули на Гонконгской фондовой бирже. В общей сложности с июня индекс Hang Seng («Хан Сен») потерял 25%.



Протесты в Гонконге продолжаются с июня. В минувшее воскресенье власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.

По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточитконтроль над этим специальным административным районом КНР.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что американская корпорация Google удалила 210 YouTube-каналов, пользователи которых распространяли связанные с протестами в Гонконге видеозаписи.