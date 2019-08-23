Google удалила более 200 YouTube-каналов с видеозаписями протестов в Гонконге

Американская корпорация Google удалила 210 YouTube-каналов, пользователи которых распространяли связанные с протестами в Гонконге видеозаписи, сообщил руководитель группы аналитиков компании Шейн Хантли.

«Ранее на этой неделе в рамках борьбы с координированными операциями по оказанию влияния мы отключили 210 YouTube-каналов, обнаружив, что они согласованно действуют в масштабах сети, публикуя видео, относящиеся к продолжающимся протестам в Гонконге», – приводит ТАСС заявление Хантли.

По его словам, создатели удаленных каналов использовали специальные средства, в том числе VPN-сервисы, чтобы скрыть их происхождение, а также другую деятельность, имеющую отношение с согласованными операциями.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. В минувшее воскресенье власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.

По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над этим специальным административным районом КНР.