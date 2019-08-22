Захарова отреагировала на предложение по возвращению России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предложения по возвращению России в формат G8 несерьезными.

«Нужно говорить не о намерениях, а о форме. Это, конечно, несерьезная форма, так не делаются дела ... В данном случае очень важно услышать и понять, что хочет сам формат, сама «семерка», о чем могут договориться ее члены, и после этого соответствующие предложения должны быть сделаны российской стороне, если таковые предложения будут на столе, а Россия их рассмотрит», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА «Новости».

Кроме того, она отметила, что «по такому протокольному вопросу, как взаимодействие с Россией в рамках своего форума, они должны были сначала договориться между собой», как это было раньше.

«Сегодня мир так или иначе переходит в руки людей, исповедующих законы шоу-бизнеса. Очень хочется, чтобы эта ситуация оставалось все-таки в рамках дипломатии», – заключила Захарова.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, при этом только президент Франции Эммануэль Макрон из глав членов G7 в целом положительно отреагировал на это, однако подчеркнул, что это должно произойти в случае разрешения украинского кризиса.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации Минских соглашений не настолько значителен, чтобы можно было вернуться к «большой восьмерке». Против выступил и премьер Великобритании Борис Джонсон.

В Москве заявили, что возвращение в G8 не является самоцелью для России, так как ряд вопросов удобнее решать в формате G20.