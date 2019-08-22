Сотрудник британского консульства в Гонконге задержан по статье о проституции

Сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна задержали по статье о проституции за «нарушение общественного порядка».

На основании 66-й статьи закона КНР «О взысканиях за нарушение общественного порядка» Чэн задержан на 15 суток. В соответствии с законом, проституция и сексуальные отношения с проститутками наказываются задержанием от 10 до 15 суток, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Global Times.

Кроме того, по ст. 66 нарушителю грозит штраф в размере до 5 тыс. юаней (около 705 долларов). В правоохранительных органах добавили, что Чэн просит не сообщать семье о его задержании.

Сотрудник британского консульства в Гонконге был задержан 8 августа. Позже МИД КНР подтвердил задержание Чэна, добавив, что он является гражданином Китая.