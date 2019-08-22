Новая Зеландия обвинила Украину в распространении фашистского «манифеста»

Правительство Новой Зеландии свяжется с властями Украины из-за продажи на ее территории «манифеста» стрелка из Крайстчерча Брентона Тарранта, сообщило издание The New Zealand Herald.

По сведениям издания , речь идет о случаях продажи украинским сайтом неонацистского содержания полного текста 87-страничного «манифеста» Тарранта. Продажа происходит через зашифрованный мессенджер на данном портале, стоит книга четыре доллара.

«Я без колебаний поручила министерству иностранных дел связаться [с Украиной]. Это просто отвратительно, но мы с состоянии контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции. Вместе с тем я без сомнения поделюсь позицией Новой Зеландии с Украиной», – передает ТАССслова премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

В марте в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате трагедии тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед нападением опубликовали националистический манифест.

Напомним, ранее в августе Таррант, обвиненный в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, прислал из тюрьмы письмо в Россию с предупреждением о «грядущем великом конфликте».

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