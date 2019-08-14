Стрелок из Крайстчерча предупредил россиянина о «грядущем великом конфликте»

Австралиец Брентон Таррант, обвиненный в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, прислал из тюрьмы письмо в Россию с предупреждением о «грядущем великом конфликте».

Как передает Assotiated Press, в шестистраничном письме Таррант поделился с неким «Аланом» из России своими впечатлениями о поездке в Россию в 2015 году и предупредил о грядущем «великом конфликте», передает РИА «Новости».

Власти Новой Зеландии признали, что допустили «большую ошибку», когда разрешили Тарранту отправить письмо.

«Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать письма, однако каждый заключенный обладает правами в соответствии с законом. Я убежден, что это письмо не должно было быть отправлено... я дал понять, что это не должно повториться», – заявил министр по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис.

Напомним, в марте в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате трагедии тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед нападением опубликовали националистический манифест.