США объяснили испытание нарушающей ДРСМД ракеты сдерживанием Китая

Соединенные Штаты хотели удостовериться, что в случае необходимости имеют средства для сдерживания ненадлежащих действий со стороны Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер, комментируя испытания нарушающей ДРСМД ракеты.

В интервью телеканалу Fox News главе Пентагона был задан вопрос о том, следует ли воспринимать состоявшиеся 18 августа в США ракетные испытания в качестве «сигнала Китаю, России, Северной Корее», передает ТАСС.

По словам Эспера, США «хотели удостовериться, что в случае необходимости имеют средства для сдерживания ненадлежащих действий со стороны Китая».

Он также отметил, что для такого сдерживания США нужно иметь «возможности нанесения ударов по нему (по Китаю) со средней дальности».

Эспер также выразил мнение, что Китай представляет для Соединенных штатов более серьезную угрозу, чем Россия.

«Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай представляет более серьезные трудности, учитывая его экономическую силу, политический вес и амбиции», – сказал глава Пентагона.

«Китай является главным приоритетом для нашего министерства. Я считаю, что это наш долгосрочный стратегический противник», – отметил Эспер.

Напомним, в понедельник Пентагон объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Томагавк», которая «поразила цель после более чем 500 км полета», что запрещалось ДРСМД. Запуск был проведен из наземной мобильной пусковой установки, аналог которой используется в системе ПРО США «Иджис».

В Госдуме предположили, что именно ради испытаний таких ракет США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин указал на возможность запуска испытанной США ракеты с объектов ПРО США в Румынии и Польше. В Кремле подчеркнули, что за несколько недель или месяцев подобное испытание подготовить невозможно.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях испытания «Томагавков» с установки наземного базирования.

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