Для запуска новейшей модификации «Томагавка» использовали установку ПРО США

Официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер сообщил, что для испытания новейшей модификации крылатой ракеты «Томагавк» в минувшее воскресенье была использована установка вертикального пуска (УВП) Mark 41 (Mk 41), аналог которой используется в системе ПРО США Aegis Ashore.

«Это была одна из модификаций [ракеты] Tomahawk Block IV, и в ходе испытания была использована [УВП] Mk 41, хотя и не в такой конфигурации, как для [дислоцированных в Румынии и Польше комплексов] Aegis Ashore («Иджис эшор»)», – приводит ТАСС слова официального представителя Пентагона.

Карвер сообщил, что ракета «поразила цель на суше – на острове Сан-Николас», находящемся в Тихом океане примерно в 100 км от побережья штата Калифорния.

Он не пояснил, как использование установки вертикального пуска Mk 41 для испытания новейшей модификации крылатой ракеты «Томагавк» соотносится с утверждением Пентагона о том, что система Aegis Ashore «является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений».

Ранее в Пентагоне объявили об успешных испытаниях крылатой ракеты «Томагавк», которая «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета». Договор РСМД запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях испытания «Томагавков» с установки наземного базирования.