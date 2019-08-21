Путин заявил о возможности запуска испытанной США ракеты из Румынии или Польши

Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит, что пуски испытанной на этой неделе Соединенными Штатами ракеты могут быть осуществлены с объектов ПРО США в Румынии и Польше – для этого достаточно поменять программное обеспечение.

Он также выразил сомнение, что США будут информировать европейских партнеров о том, какое именно программное обеспечение они используют в своих ракетах, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что Россия будет принимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты.

Кроме того, он выразил разочарование в связи с испытаниями США новых ракет, что противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и обостряет ситуацию в мире.

Ранее в Кремле заявили, что Москва расценивает пуск США крылатой ракеты наземного базирования как доказательство того, что Вашингтон заранее готовился к подрыву ДРСМД.

В понедельник Пентагон сообщил, что провел испытания неядерной крылатой ракеты наземного базирования, поразившей цель «после более чем 500 км полета». То есть запуск ракеты нарушает условия ДРСМД.

В Госдуме предположили, что именно ради испытаний таких ракет США вышли из договора.