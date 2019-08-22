На фестивале «Таврида-АРТ» 23-летняя участница представила проект популяризации классической музыки

«Я читала лекции о киномузыке Альфреда Шнитке. Но пока это происходит локально, а мне бы хотелось выйти на более высокий уровень», – рассказала газете ВЗГЛЯД Юлия Якименко из Брянской области. На грантовом форуме фестиваля «Таврида-АРТ» она представила проект «#PROмузыка» по популяризации классической музыки.

Юлия Якименко из города Сураж Брянской области намерена представить на грантовом конкурсе фестиваля «Таврида-АРТ» музыкальный проект «#PROмузыка».

«#PROмузыка» – это продвижение классической музыки в среде молодежи посредством видео-блога на YouTube. Я большую часть своей жизни занимаюсь классической музыкой и постоянно нахожусь внутри процесса и не понаслышке знаю трудности академических музыкантов», – рассказала 23-летняя Якименко.

С помощью своего проекта она решила привлечь внимание аудитории к музыкальному образованию и современной академической музыке, «которая сейчас очень редко исполняется».

«Зачастую даже профессиональные музыканты знают очень мало о современных композиторах. Я уже участвую в организации конференций и концертов, посвященных современной музыке... Поэтому надеюсь, что все пройдет успешно», – рассказывает собеседница.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в бухте Капсель на юго-востоке Крыма в четверг начался фестиваль «Таврида-АРТ». На мероприятие, которое проходит в рамках одноименного молодежного крымского форума, зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Фестиваль продлится до понедельника. Он собрал более 4 тыс. молодых людей из 85 российских регионов. Сумма грантов на реализацию самостоятельных проектов составляет в этом году 80 млн рублей.

В четверг первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал гостей и участников фестиваля «будущим России». «Я желаю, чтобы их мечты сбывались. Их мечты в их собственных руках. Все, что может сделать государство – это создать условия», – сказал Кириенко участникам фестиваля.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.