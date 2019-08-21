Россиянин начал продавать «ту самую кукурузу» с поля возле Жуковского

Житель Саратова открыл «бизнес» по продаже «той самой кукурузы», якобы собранной на подмосковном поле, где совершил жесткую посадку А321 «Уральских авиалиний».

Мужчина устроил прилавок возле магазина «Данила» в элитном поселке «Родные просторы» в районе Усть-Курдюма. Стоимость кукурузы – 500 рублей за килограмм, сообщает «Регион 64».

Покупателям он заявлял, что кукуруза собрана именно на том поле и обладает «целебным эффектом».

Ранее сообщалось, что фраза бортпроводника лайнера А321 «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» попала на футболки.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский – командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все спаслись.

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