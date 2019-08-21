Трамп назвал покупку Гренландии «только идеей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что покупка Гренландии была лишь идеей.

Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Трамп заявил, что в Белом доме рассматривают возможность покупки Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается, но члены королевской семьи допустили возможность сделки.

Позже стало известно, что правительству Дании планировалось предложить 600 млн долларов ежегодно за передачу автономии Гренландии.