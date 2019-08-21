При тестировании онлайн-голосования в Москве зафиксированы три внешние атаки

Во время нового тестирования системы онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму зафиксированы три внешние атаки, рассказал глава электронного штаба Илья Массух.

Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования стартовал в Москве 21 августа в 08.00, передает РИА «Новости».

«Внешние (атаки) были, да. За сегодняшний день – три атаки. Кто это именно, будет дальше разбирательство», – сказал Массух.

В свою очередь заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко сообщил, что «в любом случае система будет дорабатываться». «Уже сегодня возникли предложения для пользователей - кто-то пальцем не мог попасть. То, что она готова и все, – нет. Семнадцать дней осталось, в срок, конечно, уложимся, при любом раскладе», – сказал Костырко.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование – это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное – Чертаново Южное).