Шойгу рассказал об усилении войск Западного военного округа

Западный военный округ (ЗВО) до конца 2019 года получит более 1 тыс. 300 единиц техники и проведет более 20 учений, заявил на заседании коллегии министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он добавил, что до конца года в ЗВО поступит более 1 тыс. 300 единиц новой и модернизированной техники, продолжится комплектование войск контрактниками. В 2019 году уже отобрано более 9 тыс. человек.

По словам Шойгу, основные усилия командования ЗВО сосредоточены на подготовке совместных с Белоруссией учений «Щит Союза – 2019» (пройдет 13-19 сентября). Учения «исключительно оборонительные», подчеркнул министр. На них планируется задействовать до 12 тыс. военных и 950 единиц боевой техники.

Шойгу рассказал также о начале подготовки к трем учениям ОДКБ этого года – «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск», в которых задействованы воинские контингенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Шойгу представил во вторник нового члена коллегии военного ведомства – им стал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Уважаемые товарищи! Представляю вам нового члена коллегии Минобороны -замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич. Сегодня ему вручается личный штандарт, символизирующий верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство органами военного управления, и должностной знак заместителя министра обороны», – сказал Шойгу.

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин обвинил НАТО в попытках оправдать агрессивные действия против Москвы заявлениями о «российской угрозе».

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО.

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