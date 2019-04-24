Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО

Россия может ассиметрично ответить на действия стран НАТО у российских границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.

По словам министра, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса, в основе которой заложен принцип «сам придумал – сам в это поверил», передает RT.

Он отметил, что практические действия альянса, будь то освоение военной инфраструктуры около России или усиление активности в Черном и Балтийском морях, ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования.

«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем необязательно симметрично действиям НАТО», – подчеркнул Шойгу.

Он указал также, что США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО, передает РИА «Новости».

«Наши партнеры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали», – отметил он.

«Противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов. Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Россия эту задачу решила. Еще раз подчеркну, что дестабилизирующий характер ПРО – налицо», – указал Шойгу.

Министр подчеркнул также, что НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы Западу, при этом подобные представления являются абсолютно надуманными.

Так, в основе политики Альянса «лежит принцип «сам придумал – сам в это и поверил», то есть «сами придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают».

Практические действия альянса, такие, как освоение военной инфраструктуры у российских границ и усиление активности в Черном и Балтийском морях, «ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны».

Шойгу подчеркнул также, что Вашингтон демонстрирует пренебрежительное отношение к международным договоренностям и институтам – речь идет, в частности, и о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также это отказ американской стороны от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и «фактический срыв нормальной работы Организации по запрещению химического оружия».

Кроме того, Шойгу напомнил, что Штаты неоднократно проводили операции на территории других стран без санкций ООН.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что система ПРО США нацелена не на купирование угроз, а на обеспечение глобального превосходства.

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