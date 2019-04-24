Лавров заявил о намерении США достичь превосходства с помощью ПРО

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что система ПРО США нацелена не на купирование угроз, а на обеспечение глобального превосходства.

«Серьезный урон стратегической стабильности нанесли такие безответственные шаги Вашингтона, как выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, параллельно с развертыванием глобальной системы противоракетной обороны США, которая, теперь это ясно уже всем, нацелена не на купирование каких-то узкорегиональных ракетных угроз, а на обеспечение глобального военного превосходства», – сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

Лавров также призвал НАТО отказаться от взвинчивания конфронтации в Европе, добавив, что это важно, «тем более что в отсутствие по прихоти Запада системных российско-натовских контактов прежде всего по военной линии цена непреднамеренной ошибки, просто недопонимания будет очень высокой».

Министр также высказался о причинах ухода западных партнеров от диалога. «Наверное, если кто-то уходит от предметного разговора, значит, позиции слабые, аргументов не хватает», – сказал он.

Глава МИД отметил и обеспокоенность России относительно намерений отдельных стран развязать гонку кибервооружений.

«Беспокойство вызывает и намерение отдельных государств милитаризировать информационное пространство, развязать опасную гонку кибервооружений», – сообщил он, добавив, что Россия выступает за «совместные усилия противодействия киберпреступности».

Ранее глава российского МИД заявлял о вмешательстве США в проект газопровода «Северный поток – 2».

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