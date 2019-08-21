Спасавшему людей в ДТП в Перми боксеру помогут получить гражданство

Губернатор Пермского края Максим Решетников пообещал посодействовать в получении российского гражданства 20-летнему гражданину Узбекистана Данилу Юлдашеву, который спасал пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Перми.

«После консультаций в департаменте социальной политики аппарата правительства Пермского края он начал готовить пакет документов для получения гражданства по госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом», – сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Спортсмен приехал в Пермь из Ташкента семь лет назад. Здесь он окончил школу и Пермский техникум отраслевых технологий, однако до сих пор живет в Перми как гражданин Узбекистана.

Отмечается, что Юлдашев сможет получить российское гражданство уже до конца 2019 года.

Решетников наградил молодого человека благодарственным письмом, а также вручил ему боксерские перчатки, так как Юлдашев профессионально занимается боксом.

Молодой спортсмен одним из первых оказал помощь людям. В день аварии Юлдашев ехал на тренировку в спортивный клуб на своем автомобиле. По дороге он увидел автобус, который врезался в стену, и остановился помочь пострадавшим. Молодой человек выломал заднюю дверь автобуса и начал выносить людей,

«Данил смог быстро сориентироваться на месте и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь еще до приезда скорой помощи», – отметил губернатор.

Напомним, в субботу автобус с пассажирами врезался в стену магазина в Перми. Причиной аварии назвали техническую неисправность автобуса. В ДТП пострадали 32 человека, один пассажир погиб. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.