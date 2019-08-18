Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

Состояние двух пострадавших при наезде автобуса на строительный магазин в Перми ухудшилось, всего в тяжелом состоянии находятся восемь человек, сообщило министерство здравоохранения Пермского края.

«По состоянию на 8.30 (6.30 мск) госпитализировано девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние)», – передает РИА «Новости» сообщение регионального минздрава.

В субботу вечером сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся шесть госпитализированных взрослых и один ребенок. Состояние ребенка улучшилось, однако в тяжелом состоянии теперь восемь взрослых.

Всего в ДТП пострадали 32 человека, один пассажир погиб.

Напомним, в субботу автобус с пассажирами врезался в стену строительного магазина в Перми. Причиной аварии назвали техническую неисправность автобуса.