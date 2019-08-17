Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми выросло до 32

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Перми выросло до 32, сообщает пресс-служба Минздрава Пермского края.

По состоянию на 20:20 (18:20 мск) один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей и 22 взрослых, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 9 детей находятся в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние, также у пяти взрослых тяжелое состояние.

Между тем в Следственном комитете России сообщили о проведении проверки после аварии по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

По предварительным данным, в автобусе находилось около 50 пассажиров. Водитель не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение административного здания.

Следователи проводят осмотр места происшествия, а также проводят анализ документации, регламентирующей техническое состояние автобуса.

В субботу автобус с пассажирами врезался в стену в Перми. В результате ДТП один человек погиб. Ранее сообщалось о 22 пострадавших, в том числе детей. Причиной аварии назвали техническую неисправность автобуса.