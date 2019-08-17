Названа причина аварии с автобусом в Перми

Маршрутный автобус врезался в стену в Перми из-за технической неисправности, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации города.

Уточняется, что ДТП произошло около 15.00 мск в районе остановки «Лесозавод». Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной, передает ТАСС.

«По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», – говорится в сообщении.

Сообщается, что глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту отстранить перевозчика ООО «Дизель» от работы на городских маршрутах до окончания следствия и провести тщательное расследование.

По последним данным, в результате ДТП один человек погиб, в больницы доставлены 22 человека, в том числе дети.

Проводится проверка по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

О том, что автобус с пассажирами врезался в стену в Перми, сообщалось ранее в субботу.