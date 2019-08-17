Автобус с пассажирами врезался в здание в Перми, есть жертвы

Один человек погиб и 10 пострадали после столкновения маршрутного автобуса со зданием в Перми, сообщили в МВД по региону.

«По предварительным данным, 10 человек пострадали и один погиб», – сказал ТАСС собеседник агентства.

В ДТП пострадали пятеро детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.