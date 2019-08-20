Названо самое распространенное среди молодежи заболевание

В Росстате, на основании информации Минздрава, заявили, что самыми распространенными заболеваниями среди российской молодежи оказались психические расстройства.

В 2018 году число пациентов в возрасте до 39 лет с впервые в жизни установленным диагнозом, связанным с психическими расстройствами, составило более 231,8 тыс. человек, пишет «Ридус».

Вторую строчку заняли наркологические расстройства, которых было зафиксировано 107,8 тыс. случаев. 34,7 тыс. пациентов впервые был поставлен диагноз ВИЧ, у 22,6 тыс. человек диагностирован туберкулез.

Кроме того, за этот же период времени более чем у 18,4 тыс. человек обнаружились злокачественные новообразования, у 12,4 тыс. пациентов в возрасте до 39 лет впервые был обнаружен сифилис.

Напомним, в начале августа Министерство здравоохранения назвало регионы, в которых по итогам 2018 года было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.