Пытавшегося выбросить из окна ребенка мужчину задержали в Саранске

СК по Республике Мордовия возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который пытался выбросить из окна пятимесячную дочь, сообщили в ведомстве.

«19 августа в городе Саранске подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался выбросить свою пятимесячную дочь с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже. Подъехавшим к дому сотрудникам полиции удалось забрать у него девочку и передать медицинским работникам. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там сообщили также, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

«Кроме того, следствием будет дана оценка действиям подозреваемого, ударившего сотрудника полиции во время пресечения его противоправных действий» – сообщили в СК.

Напомним, 6 августа в Чечне полицейский и местный житель спасли ребенка от падения с пятого этажа.