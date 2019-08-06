В Чечне полицейский и местный житель спасли ребенка от падения с пятого этажа

Глава МВД Чечни Руслан Алханов вручил ведомственную награду и благодарственное письмо полицейскому и местному жителю, которые не дали 6-летнему мальчику сорваться с высоты пятого этажа.

«Тридцать первого июля около 16.00 при патрулировании улиц в Грозном к полицейскому полка патрульно-постовой службы Адаму Джамаеву подбежала молодая женщина, которая сообщила о том, что на пятом этаже дома моды по проспекту В.В. Путина малолетний мальчик стоит на узкой трубе и в любой момент может сорваться вниз. Ребенок, оказавшийся в закрытом служебном помещении, дверь которого заклинило, решил выбраться через окно и спуститься по трубам», –говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены кадры спасения мальчика, запись опубликована на YouTube-канале «Чечня сегодня».

Отмечается, что полицейский, заметив ребенка, сразу бросился к нему. Крики о помощи услышал также Аслан Динаев, который находился на пятом этаже здания. Действуя сообща, мужчины смогли пробраться к мальчику через соседнее окно и спасти его.

В июне на Урале прохожий спас младенца, которого выбросили из окна.