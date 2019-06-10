Прохожий на Урале спас выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска Свердловской области пытался убить трехмесячного младенца, вбросив его из окна, сообщает региональный Следственный комитет.

«По версии следствия, вечером 6 июня 2019 года обвиняемый, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна первого этажа малолетнего ребенка своей знакомой – мальчика, родившегося в марте 2019 года. Сделано это было в отсутствие матери ребенка, которая в тот момент ушла в магазин, оставив своего малыша на попечение подвыпившего гостя», – говорится на сайте СК.

Пресс-служба ведомства сообщает, что младенец не получил травм «благодаря счастливому стечению обстоятельств»: его успел поймать находившийся рядом 44-летний мужчина.

«Будучи допрошенным в качестве ключевого свидетеля (непосредственного очевидца происходивших событий), мужчина сообщил следующее. Вечером он с друзьями находился у магазина по улице Ленина. Внезапно он услышал звон разбитого стекла. Звук доносился от рядом расположенного дома. Решив посмотреть, что случилось, он побежал на звук. От места, где находился мужчина, до разбиваемого окна на первом этаже многоквартирного дома было около 20 метров. Преодолев это расстояние за считанные секунды, мужчина увидел, что на подоконнике квартиры на первом этаже стоит молодой человек и держит на руках ребенка, собираясь его сбросить», – добавили в пресс-службе.

По словам представителя ведомства, «очевидец вплотную подбежал к окну и успел поймать на руки выброшенного ребенка». После этого младенца доставили в больницу. Оттуда мальчика должны выписать в ближайшее время.

Злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего». Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и мотив противоправных действий. Назначены судебные экспертизы. Мужчину, который спас ребенка, планируют поощрить.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о том, может ли находиться пострадавший ребенок в указанной семье.

Напомним, летом 2018 года житель Твери сумел поймать трехлетнего мальчика, который выпал из расположенного на четвертом этаже окна.