Названы сроки поступления на вооружение нового броневика для ВДВ

В 2020 году на вооружение российской армии начнет поступать бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, спроектированный специально для ВДВ, сообщила пресс-служба АО «Ремдизель», где разрабатывается машина.

«Государственные испытания подходят к завершающему этапу. Мы ожидаем, что поставка «Тайфун» К4386 начнется в 2020 году, но более точную информацию может дать только Министерство обороны», – сказали в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что броневик успешно завершает испытания.

«Все испытания, и производственные, и государственные, были отработаны на 100%, поскольку решением главного конструктора должны быть максимальные нагрузки, чтобы увидеть серьезные недостатки, и если они есть, успеть устранить их до приемки», – добавили в «Ремдизеле».

В ходе испытаний не было выявлено серьезных недостатков броневика, отметили в компании.

«Какие-то мелкие доработки, да, но это естественный процесс. Сказать, что каким-то серьезным изменениям подвергся автомобиль – нет, этого не случилось».

Источник агентства в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что «Тайфуну-ВДВ» предстоят испытания на военных спецполигонах, их планируют закончить в текущем году.

В августе 2017 года броневик для ВДВ К4386 «Тайфун» попал на видео в Набережных Челнах.

В январе 2018 года Минобороны рассказало о преимуществах нового автомобиля для ВДВ.