Минобороны показало новейший броневик для ВДВ

На базе бронеавтомобиля «Тайфун» создан новейший защищенный автомобиль для ВДВ на колесном шасси, сообщили в российском военном ведомстве.

Основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Испытания опытного образца новой боевой машины проводятся на специальных площадках и полигонах. Серийное производство автомобиля для ВДВ должно начаться в 2019 году.

Напомним, в августе прошлого года новейший броневик для ВДВ К4386 «Тайфун» попал на видео в Набережных Челнах.

Ранее замкомандующего ВДВ генерал-майор Нариман Тимергазин сообщил, что батальонные комплекты десантируемых броневиков «Тайфун-ВДВ» серийно начнут поступать в войска с 2019 года.