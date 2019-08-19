Суд в Финляндии отказал польским экологам по иску против «Северного потока – 2»

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi, которая выступала против строительства газопровода «Северный поток – 2».

Причиной отказа стало то, что территориальная деятельность организации из Польши не распространяется на экономическую зону Финляндии. Кроме того, суд признал, что процедура оценки воздействия строительства на окружающую среду была проведена в соответствии с международными нормами, передает «Интерфакс».

Отметим, что прокладку «Северного потока – 2» согласовали все страны, кроме Дании.

Газпром заявлял, что отсутствие разрешения Дании «не является критическим». По данным российской компании, на данный момент уложено 60,4% трубопровода.

Трубопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.