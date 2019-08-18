В соцсетях показали затопленный после ливня Сочи

Жители Сочи выкладывают в социальных сетях видео и фото последствий мощного ливня, из-за которого в городе возникли проблемы с движением транспорта. ГУ МЧС Краснодарского края сообщает, что затоплено семь участков дорог.

ГУ МЧС сообщает, что в курортном городе затопило семь участков дорог. Вода в реках достигла опасного уровня, но не вышла из берегов, сообщает «Российская газета».

«За прошедшие сутки вследствие выпадения обильных осадков в Сочи подтопило семь низменных участков автодорог и наблюдалось повышение уровня воды до неблагоприятных отметок без выхода из берегов. На данный момент уровень воды в реках в крае находится в норме», – сообщает ведомство.

На территории всего края продолжает действовать экстренное предупреждение – ожидаются ливни, град. Силы МЧС приведены в состояние повышенной готовности. Пострадавших пока нет.

В соцсетях, между тем, публикуют видео затопленных после ливня улиц Сочи. Некоторые экстремалы в образовавшихся на улицах «водоемах» купаются.