Жители Германии не испугались вывода американских войск из страны

Большинство немцев – 74% – не считают возможный вывод американских войск с территории ФРГ опасностью для страны, следует из опроса службы Emnid.

Только 18% респондентов чувствуют себя безопаснее за счет расквартированным в Германии американским военным, передает ТАСС.

В то же время, 66% участников опроса назвали правильным увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП, еще 30% выступили против этих договоренностей, достигнутых в рамках НАТО.

В Германии сейчас расквартированы 35 тыс. американских военнослужащих, еще 17 тыс. гражданских лиц работают на войска США.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил, что часть американских военных может быть переведена из Германии в Польшу. Он связал это с нежеланием канцлера ФРГ Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

Польша выступила за переброску американских войск, так как это якобы в интересах Запада.

Позже Меркель объяснила, почему выгодно размещать американские войска в Германии.