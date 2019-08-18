Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин в интервью Le Figaro отметил, что Запад строил иллюзии относительно быстрой демократизации России и теперь злится, что этого не произошло.

«Но русские остались… русскими. И мы на них за это злимся. Это ни демократический режим, как у нас, ни та диктатура, что прежде. Часть западного общества в бешенстве, но это так: мы Россию не изменим, она эволюционирует сама по себе, в своем ритме и в своей манере», – передает слова Ведрина RT.

Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.

«Наше отношение (к России) должно быть требовательным и бдительным, но не мстительным и фанатичным», – заявил Ведрин.

Он добавил, что Запад уже 30 лет «высокомерно» навязывает остальному миру свои ценности. Ведрин призвал Париж иметь отношения с лидерами всех стран, особенно когда ключевые договоры советской эпохи отменяются один за одним.

Также он призвал Париж восстановить отношения с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

В пятницу в Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Юбер Ведрин был министром иностранных дел Франции с 1997 по 2002.