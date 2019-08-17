Экс-глава МИД Франции призвал Париж успеть поладить с Россией раньше Трампа

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин призвал Париж восстановить отношения с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», – приводит РИА «Новости» слова бывшего министра иностранных дел Франции.

По его словам, «цель, неоднократно сформулированная (президентом Франции) Эммануэлем Макроном, заключается в том, чтобы вновь «связать Россию с Европой» и таким образом исправить непоследовательную политику Запада последних лет, которая подтолкнула Россию к Китаю».

Ведрин отметил важность сотрудничества России и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой областях, в деле экологизации экономики, а также в борьбе против исламистского терроризма.

«Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», – заявил политик в интервью изданию Figaro.

Экс-глава МИД Франции положительно оценил предстоящие переговоры Макрона и президента России Владимира Путина, отметив, что встреча произойдет «прямо перед G7 в Биаррице».

«Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций, которая ведется в течение многих лет», – заявил Ведрин.

Накануне в Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Макрона.