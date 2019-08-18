В ДТП с автобусом под Тулой один человек погиб и 12 пострадали

В Тульской области произошло столкновение автомобиля Kia с автобусом, пострадали 12 человек, один человек погиб, сообщает областной минздрав.

По предварительной информации, легковая машина выехала на встречную полосу. Водитель Kia погиб, передает ТАСС.

Восемь человек, включая одного ребенка, госпитализированы. Состояние пострадавших «оценивается как стабильное», сообщили в ведомстве.

Авария произошла на дороге «Лапотково – Ефремов», передает РИА «Новости».

В автобусе ехали 18 пассажиров.

В субботу автобус с пассажирами врезался в стену в Перми. Один пассажир погиб, пострадали более 30 человек.