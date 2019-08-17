Ким Чен Ын оценил достижения оборонной промышленности КНДР

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын высоко оценил достижения оборонной промышленности Корейской Народно-Демократической Республики, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Верховный руководитель выразил большое удовлетворение, что специалисты оборонной отрасли в кратчайший срок разработали новые вооружения», – передает ТАСС сообщение ЦТАК.

Кроме того, по итогам состоявшихся в пятницу испытаний Ким Чен Ын заявил, что разработка нового оружия и совершенствование оборонных технологий является важной составляющей обеспечения суверенитета республики.

По сведениям ЦТАК, стрельбы завершились успешно. О том, какое именно вооружение было испытано, в сообщении не уточняется.

В пятницу ночью КНДР запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море.

В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что скорость снарядов превысила 6 числа Маха. Это соответствует характеристикам гиперзвукового оружия. Однако эксперты усомнились в наличии у КНДР гиперзвукового оружия.

Позднее в Сеуле уточнили, что КНДР, вероятно, провела запуск баллистических ракет малой дальности. В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет.

Лидер КНДР назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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