Помилованный президентом Грузии радикал снова задержан на акции протеста

Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС

Аналитик Мамрадзе: Грузинскому руководству удалось избежать развития протестов по украинскому сценарию

Tекст: Дмитрий Александров

«Сравнивать Иванишвили с экс-президентом Украины Януковичем в корне неверно. Ему не нужны никакие гарантии безопасности, ровно как и обещания об отсутствии санкций в отношении Тбилиси. Его этим не напугать. Он и сам де-факто находится под воздействием западных ограничений», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

Собеседник напоминает, что экс-премьер страны в настоящий момент не может пользоваться собственными финансами, находящимися в иностранных банках. Несмотря на то, что Иванишвили неоднократно выигрывал судебные процессы, оспаривающие данное решение европейских и американских инстанций, каких-либо послаблений в его отношении до сих пор не было сделано.

«Основатель правящей партии Грузии является, не побоюсь этого слова, величайшим благотворителем в истории нашей страны. Именно он возглавил движение против авторитарной клептократии экс-президента Михаила Саакашвили, в фундаменте которой находился садистский полицейский режим», – говорит он.

«К тому же, ситуация в Грузии кардинально отличается от событий, происходивших на Украине в 2014 году. Безусловно, в государстве до сих пор организовываются протестные акции, однако масштабов времен Майдана не прогнозируется. При этом сам Бидзина Иванишвили не намерен никуда бежать», – отмечает аналитик.

«Напомню, 29 апреля на митинг сторонников «Грузинской мечты» за принятие закона об иноагентах собралось 200 тыс. человек, но Запад на это внимания не обратил. Надеюсь, что партии удастся проявить чудеса дипломатии и убедить западных политиков в необходимости принятия инициативы», – резюмирует Мамрадзе.

Ранее в ЕС допустили отказ от переговоров с Грузией по вопросу ее членства в объединении. Об этом сообщил глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот. По его словам, данная ситуация сложилась на фоне возможности принятия Тбилиси закона «О прозрачности иностранного влияния».

Член Бундестага прибыл в столицу кавказской республики в понедельник. Вместе с ним страну посетили его коллеги из Польши, Эстонии, Литвы и Чехии. Гостей заранее предупредили о несвоевременности визита, однако представители ЕС все же провели встречу с местными оппозиционерами.

Рот призвал грузинское руководство не допустить принятия инициативы. Он подчеркнул, что у государства нет шанса на светлое будущее в том случае, если проект все же будет реализован. Член Бундестага заявил, что место Тбилиси должно быть в Европе: силы многих политиков ЕС направлены на то, чтобы приблизить момент членства этой страны.

На этом фоне парламент Грузии намерен 14 мая принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала протесты в Грузии, вызванных принятием скандального законопроекта.