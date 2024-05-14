Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.4 комментария
МВД Грузии сообщило о применении спецсредств против радикалов в Тбилиси
Сотрудники грузинских правоохранительных органов используют спецсредства против радикалов, пытающихся прорваться к зданию парламента в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Акция у здания парламента превысила нормы «Закона о собраниях и манифестациях» и приняла насильственный характер. Ее участники не подчиняются законным требованиям полиции, в связи с чем против них применены допущенные законом спецсредства», – заявило МВД Грузии.
СМИ, в частности, сообщают о применении перцового газа.
Демонстранты находятся на проспекте Руставели и скандируют «Нет «русскому закону» в связи с принятием во вторник парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».
Полиция и спецназ находятся здесь же. Временно закрыта станция метро «Площадь Свободы», ближайшая к месту проведения митинга.
Тем временем оппозиция, которая встречалась с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, потребовала от Вашингтона персональных санкций против лидеров правящей «Грузинской мечты», в первую очередь против ее основателя и почетного председателя Бидзины Иванишвили.
Ранее сообщалось, что полиции удалось оттеснить протестующих от ворот здания парламента в Тбилиси.