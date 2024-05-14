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    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    4 комментария
    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    26 комментариев
    14 мая 2024, 17:48 • Новости дня

    МВД Грузии сообщило о применении спецсредств против радикалов в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сотрудники грузинских правоохранительных органов используют спецсредства против радикалов, пытающихся прорваться к зданию парламента в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Акция у здания парламента превысила нормы «Закона о собраниях и манифестациях» и приняла насильственный характер. Ее участники не подчиняются законным требованиям полиции, в связи с чем против них применены допущенные законом спецсредства», – заявило МВД Грузии.

    СМИ, в частности, сообщают о применении перцового газа.

    Демонстранты находятся на проспекте Руставели и скандируют «Нет «русскому закону» в связи с принятием во вторник парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Полиция и спецназ находятся здесь же. Временно закрыта станция метро «Площадь Свободы», ближайшая к месту проведения митинга.

    Тем временем оппозиция, которая встречалась с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, потребовала от Вашингтона персональных санкций против лидеров правящей «Грузинской мечты», в первую очередь против ее основателя и почетного председателя Бидзины Иванишвили.

    Ранее сообщалось, что полиции удалось оттеснить протестующих от ворот здания парламента в Тбилиси.

    13 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое граждан США, которые были задержаны на акциях протеста в Тбилиси, являются инструкторами радикальной молодежи, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

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    13 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США

    Основатель правящей партии Грузии Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США

    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили отказал во встрече помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который прилетит в Тбилиси 14 мая, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии также подчеркнул, что в Тбилиси не повторится сценарий майдана, у полностью дискредитировавшей себя оппозиции нет ресурса для этого. «Тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», – обратился к радикалам Кобахидзе, передает ТАСС.

    Ранее на акциях протеста в Тбилиси были задержаны американские инструкторы радикалов.

    Кобахидзе заявил, что парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», который позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности.

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    11 мая 2024, 19:24 • Новости дня
    Экс-начальник Генштаба Грузии раскрыл детали подкупа европейских политиков

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили рассказал о ставшей известной ему схеме якобы подкупа европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «По моей информации (бывший министр обороны Грузии Давид) Кезерашвили встретился с ними на Кипре, заплатив некоторым 100 тыс. долларов, а некоторым – 50 за то, чтобы те удвоили усилия против грузинского закона о прозрачности», – заявил Леван Николеишвили.

    Среди этих политиков он назвал литовского депутата Жигимантаса Павильониса и «других марионеток» «глобальной партии войны», которые хотят «украинизацию Грузии и открытия здесь «второго фронта».

    Леван Николеишвили отметил, что председатели комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, «грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии и не считаются с ее суверенитетом, выступают за революционную смену власти, а затем хотят превратить Грузию в полигон».

    «Призываю иностранных политиков воздержаться от деструктивных действий вместе с грузинскими радикалами. Ваши дела расшифрованы, а соучастие в попытке государственного переворота обернется для вас непоправимыми последствиями», – предупредил Николеишвили.

    Ранее грузинский портал «Репортиори» сообщил, что скрывающийся от грузинской Фемиды бывший министр обороны Давид Кезерашвили пообещал 50 тыс. долларов группе европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

    Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.

    Опровержения этой информации пока нет.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.

    Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через колл-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.

    Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.

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    12 мая 2024, 17:51 • Новости дня
    Президент Грузии обвинила правительство в «русском терроре» собственных граждан
    Президент Грузии обвинила правительство в «русском терроре» собственных граждан
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который планируют принять 14 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге она сказала, что «Грузия всему миру показывает, что не допустит, чтобы ее европейское будущее было поставлено под сомнение».

    «Грузия не допустит этого русского закона. Правительство Грузии уже демонстрирует русские методы – врет, манипулирует, арестовывает невиновных, оскорбляет и терроризирует своих граждан», – сказала Зурабишвили.

    По ее словам, «правительство Грузии в замешательстве, потому что потеряло доверие народа».

    «Возмутительно! Правительство действует русскими методами, выступления премьер-министра – тоже русские!», – заявила Зурабишвили.

    Президент предложила либо отозвать закон, либо вернуть его во второе чтение.

    Также, по ее словам, «самый простой выход состоит в том, чтобы закон вошел в силу с 1 ноября» – после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что «этот закон, согласно социологическим опросам, поддерживает более 60% граждан Грузии, а более 80% выступают за прозрачность иностранного финансирования НПО и СМИ».

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    13 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС

    Аналитик Мамрадзе: Грузинскому руководству удалось избежать развития протестов по украинскому сценарию

    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Западу не удастся «умаслить» почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Он понимет всю важность законопроекта об иноагентах для республики, а потому не отступит перед лицом шантажа со стороны Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. Ранее в ЕС заявили о возможности остановки диалога с Тбилиси по вопросу членства в объединении.

    «Сравнивать Иванишвили с экс-президентом Украины Януковичем в корне неверно. Ему не нужны никакие гарантии безопасности, ровно как и обещания об отсутствии санкций в отношении Тбилиси. Его этим не напугать. Он и сам де-факто находится под воздействием западных ограничений», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Собеседник напоминает, что экс-премьер страны в настоящий момент не может пользоваться собственными финансами, находящимися в иностранных банках. Несмотря на то, что Иванишвили неоднократно выигрывал судебные процессы, оспаривающие данное решение европейских и американских инстанций, каких-либо послаблений в его отношении до сих пор не было сделано.

    «Основатель правящей партии Грузии является, не побоюсь этого слова, величайшим благотворителем в истории нашей страны. Именно он возглавил движение против авторитарной клептократии экс-президента Михаила Саакашвили, в фундаменте которой находился садистский полицейский режим», – говорит он.

    «К тому же, ситуация в Грузии кардинально отличается от событий, происходивших на Украине в 2014 году. Безусловно, в государстве до сих пор организовываются протестные акции, однако масштабов времен Майдана не прогнозируется. При этом сам Бидзина Иванишвили не намерен никуда бежать», – отмечает аналитик.

    «Напомню, 29 апреля на митинг сторонников «Грузинской мечты» за принятие закона об иноагентах собралось 200 тыс. человек, но Запад на это внимания не обратил. Надеюсь, что партии удастся проявить чудеса дипломатии и убедить западных политиков в необходимости принятия инициативы», – резюмирует Мамрадзе.

    Ранее в ЕС допустили отказ от переговоров с Грузией по вопросу ее членства в объединении. Об этом сообщил глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот. По его словам, данная ситуация сложилась на фоне возможности принятия Тбилиси закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Член Бундестага прибыл в столицу кавказской республики в понедельник. Вместе с ним страну посетили его коллеги из Польши, Эстонии, Литвы и Чехии. Гостей заранее предупредили о несвоевременности визита, однако представители ЕС все же провели встречу с местными оппозиционерами.

    Рот призвал грузинское руководство не допустить принятия инициативы. Он подчеркнул, что у государства нет шанса на светлое будущее в том случае, если проект все же будет реализован. Член Бундестага заявил, что место Тбилиси должно быть в Европе: силы многих политиков ЕС направлены на то, чтобы приблизить момент членства этой страны.

    На этом фоне парламент Грузии намерен 14 мая принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала протесты в Грузии, вызванных принятием скандального законопроекта.

    Коментарии (6)
    14 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    84 голоса за и 30 против – с таким результатом парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния» на фоне акции протеста и криков оппозиционных депутатов «Нет русскому закону!».

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    13 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Юридический комитет парламента Грузии окончательно утвердил закон «О прозрачности иностранного влияния»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Юридический комитет парламента Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил за несколько минут 13 мая законопроект «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во вторник его вынесут на утверждение на сессию парламента.

    Президент Саломе Зурабишвили уже пообещала наложить вето.

    Заседание комитета проводилось на фоне акции протеста оппонентов закона, который они называют «русским».

    Центр Тбилиси, в том числе парламент Грузии, усиленно охраняется полицией и спецназом.

    Начались задержания радикалов. Фиксируются столкновения с силами МВД Грузии.

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    13 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Европе пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот заявил, что ЕС не откроет с Грузией переговоры по членству в случае принятия ею закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Шанса открыть переговоры я не вижу. Таков ясный сигнал Грузии от ЕС», – сказал член Бундестага, который 13 мая прибыл в Тбилиси вместе с коллегами – главами комитетов внешних связей парламентов Польши, Эстонии, Литвы и Чехии.

    Гости, которых власти Грузии предупредили о несвоевременности визита, провели встречу с оппозицией, которая уже несколько недель митингует вместе со своими сторонниками против данного закона, называя его «русским».

    «Дорогое правительство Грузии, дорогая правящая партия «Грузинская мечта», остановите этот закон! Нет шанса у Грузии вместе с ним на светлое будущее!», – заявил Рот.

    «Место Грузии в Европе, мы много работаем на обеспечение пути Грузии в Евросоюз», – сказал он.

    В свою очередь, Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «будущее Грузии в Европе».

    «Мы обязательно станем членами семьи ЕС», – сказал он, подчеркнув также, что власти не намерены менять внешнеполитический курс.

    «Никому из нас, в нашей команде, не нужны Россия или российское будущее», – отметил градоначальник.

    «Я не собираюсь возвращать в прошлое своих детей!», – заявил Каха Каладзе.

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    14 мая 2024, 11:15 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили глав МИД ЕС в попытке радикализации ситуации в Грузии
    В Тбилиси обвинили глав МИД ЕС в попытке радикализации ситуации в Грузии
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии посетят Грузию 15 мая с рабочим визитом для радикализации ситуации на фоне протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния», заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ведется коллективная атака на Грузию как на независимое государство. Приезжают (западные политики) поддержать митингующих и радикализовать ситуацию», – сказал парламентарий.

    По его словам, «при осуществлении таких визитов власти Грузии даже не ставятся в известность».

    «Даже не считают нужным провести с нами предварительные  консультации, - сказал Ираклий Кадагишвили. – Хотят устроить в Грузию «цветную революцию» и привести такую власть, которая не поставит интересы страны на первый план».

    15 мая Грузию посетят министры иностранных дел 4 стран – Эстонии, Латвии, Исландии и Литвы Маргус Цахгна, Байба Браже, Тордис Гильфадоттир и

    Габриэлюс Ландсбергис.

    13 мая в Тбилиси прибыли главы комитетов по внешним связям парламентов пяти стран Европы. Руководители Грузии не стали с ними встречаться. Европейские депутаты провели встречи с оппозицией.

    Во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, с которым отказался встретиться почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

    Джеймс О’Брайен встретится также с оппозицией.

    Парламент примет закон 14 мая в третьем чтении на фоне массового протеста.

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    13 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Граждане России и США задержаны в Тбилиси на акции протеста против закона «О прозрачности»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Один гражданин России и двое граждан США задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило, что все демонстранты оказали сопротивление полиции и пытались помешать депутатам войти в здание парламента, чтобы участвовать в заседании юридического комитета высшего законодательно органа Грузии.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

    О гражданине России известно, что он 2002 года рождения. Так как между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008, о его задержании уведомили швейцарское посольство как посредника.

    О задержании американцев уведомлено посольство США.

    Протесты продолжаются.

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    12 мая 2024, 16:01 • Новости дня
    Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну
    Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «ни США, ни страны Европы не желают прозрачности своего влияния» на его страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «европейские и американские акторы», которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», «стимулируют кампанию по дезинформации».

    «В интересы иностранных государств не входит прозрачность, что понятно», – отметил он.

    По словам Шалвы Папуашвили, данный законопроект, рассмотрение которого в третьем чтении начнется в понедельник на фоне многотысячных акций протеста и критики Запада, «отвечает интересам народа Грузии».

    Он отметил, что, в частности, американские политики не хотят раскрыть предназначение финансов, направляемых в Грузии через «Национальный фонд демократии США».

    Председатель парламента заявил, что посредством этого фонда финансируются, в частности, «политические партии Грузии и радикальные группы».

    Со своей стороны, постпред ЕС в Грузии Павел Херчински заявил в воскресенье заявил, что вскоре свое заключение по законопроекту обнародует Верецианская комиссия Совета Европы.

    «Если данный закон будет принят в его нынешней форме, это станет серьезным препятствиием для евроинтеграции Грузии», – сказал постпред Евросоюза.

    «Скажу честно, мы надеемся, что этот закон не будет принят в нынешней форме», – отметил он.

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    12 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Закон «О прозрачности иностранного влияния» примут в Грузии 14 мая

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в связи с этим «радикальная оппозиция» и «финансируемые из-за границы группы молодых насильников» планируют атаковать парламент и полицию.

    «Предупреждаю, что они ответят перед законом за такие действия», – сказал он.

    На пресс-конференции Ираклий Кобахидзе отметил, что данный закон поддерживает более 60 процентов граждан, а более 80 процентов хотят прозрачности неправительственных организаций и СМИ.

    «Принятие закона позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности в Грузии», – заявил он.

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    13 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    Власти Грузии призвали не впускать в страну министров иностранных дел Прибалтики и Исландии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Министры иностранных дел прибалтийских стран и Исландии, намеревающиеся прибыть в Грузию на фоне протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния», не должны быть впущены в страну, заявил в понедельник депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Созар Субари, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, министры «прибывают разжечь радикализм и неоправданно вмешаться во внутренние дела Грузии».

    «Власти должны подумать, следует ли их пускать в Грузию», – сказал он.

    Созар Субари заявил на пресс-конференции, что цель визита состоит якобы в поддержке проевропейского курса Грузии, но «реально эти люди поддерживают саакашвилевское «Единое национальное движение» и выступают с нападками на власти Грузии».

    Также он заявил, что следует решить, впускать ли в страну ряд европейских парламентариев, которые жестко критикуют Грузию.

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    12 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Оппозиция в Грузии решила продолжать акции против законопроекта об иноагентах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередная акция протеста оппозиционных сил в Грузии против принятия законопроекта об иноагентах начнется в воскресенье в 22.00 по местному времени у здания парламента и, по заявлению организаторов, не прекратится, пока парламент не отзовет законопроект.

    Тем временем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в стадии третьего чтения находится законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и в него могут быть внесены только редакционные поправки, поэтому законопроект будет принят, передает «Интерфакс».

    По его словам, грузинский вариант законопроекта гораздо мягче, чем действующие законы об иноагентах в США и странах Европы.

    Ранее радикалы, выступающие против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», пригрозили секретарю по связям с регионами правящей «Грузинской мечты» депутату Дмитрию Самхарадзе убийством ребенка.

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    14 мая 2024, 16:40 • Новости дня
    В Тбилиси полиция оттеснила демонстрантов от ворот здания парламента
    В Тбилиси полиция оттеснила демонстрантов от ворот здания парламента
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в грузинской столице начали разгонять протестующих, собравшихся у ворот здания парламента на проспекте Руставели.

    Полиция решила прибегнуть к таким мерам после прорыва металлической ограды демонстрантами, передает ТАСС. Протестующие хотели прорваться во двор парламента, но их полностью оттеснили.

    Во вторник грузинский парламент принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». До этого в среду в парламенте страны произошла драка между депутатами от парламентского большинства и оппозиционерами.

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    Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Подробности

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    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

    Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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