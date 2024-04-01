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По иску ГП об изъятии «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей
По иску ГП об изъятии «Макфы» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей
Судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Общая сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.
Арест наложен в рамках иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Генпрокуратура считает, что Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий, используя для этого своих родственников, передает ТАСС.
Ответчиками по иску привлечены Юревич, Белоусов, их супруги, а также 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых их дети, зятья и другие родственники.
Так, по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка» и других.
Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.