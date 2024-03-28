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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО
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    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы
    Назван объем инвестиции в создание новых морских курортов в России
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    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    15 комментариев
    28 марта 2024, 22:31 • Новости дня

    Генпрокуратура подала иск об обращении акций «Макфы» в доход государства

    Генпрокуратура решила добиться обращения акций «Макфы» и «Смака» в доход государства

    Генпрокуратура подала иск об обращении акций «Макфы» в доход государства
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи с их коррупционным происхождением, сообщают источники.

    Иски поданы в связи с тем, что основные бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов, занимаясь бизнесом, были госслужащими и нарушили антикоррупционное законодательство. Подобные иски, как правило, удовлетворяются в 100% случаев, пишет «Коммерсант».

    Юревич был депутатом Госдумы, главой Челябинска, губернатором Челябинской области; Белоусов – депутатом трех созывов Госдумы. При этом они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, а власть использовали для продвижения бизнеса, которым управляли через родственников и доверенных лиц.

    Юревич владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов, Челябинским хлебокомбинатом №1. На их основе были созданы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат». Он переписал бизнес на родителей, сына, а также на товарища и делового партнера – Белоусова, который вовлек в схему свою супругу, дочь с ее мужем и тещу. Кроме того, Юревич и Белоусов сформировали круг доверенных лиц, на которых также записывали активы.

    После открытия уголовных дел по факту получения взяток Юревич и Белоусов скрылись, они объявлены в международный розыск. Источники сообщают, что Юревич получил гражданство Республики Кипр. Он и Белоусов продолжили управлять бизнесом через третьих лиц.

    Передать в доход государства предлагается акции «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», «Первого хлебокомбината», «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и других.

    Напомним, летом 2022 года МВД объявило в розыск Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей. Расследование в отношении Белоусова разрешили начать еще в конце 2018 года. До этого Юревич уже был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 млн рублей.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицеры войск ПВО Югославии, которые в 1999 году сбили американский самолет-невидимку F-117, поздравили Североатлантический альянс с 75-м юбилеем.

    В своей поздравительной открытке, как сообщает РИА «Новости» они написали: «Извините, мы не знали, что он невидимый».

    Истребитель F-117, созданный по технологии «стелс», был сбит 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии ВВС США.

    Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне».

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    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Военный самолет упал в море в Севастополе

    Развожаев сообщил о падении боевого самолета в море

    Военный самолет упал в море в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черное море упал военный самолет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что гражданские объекты не пострадали.

    Развожаев добавил, что пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега.

    Напомним, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.

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    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 17:06 • Новости дня
    СМИ: Боррель подтвердил, что союзники готовы пожертвовать Украиной
    СМИ: Боррель подтвердил, что союзники готовы пожертвовать Украиной
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву означает то, что ее союзники готовы пожертвовать Украиной в собственных интересах, сообщили СМИ.

    Как пишет Advance, с самого начала конфликта на Украине помощь от Запада Киеву основывалась не на «любви к украинскому народу», но откровенно об этом никто не говорил. Отмечается, что в настоящее время Боррель подтвердил эти слова. Издание предположило, что если когда-нибудь Украина исчезнет с карты Европы, помощники со стороны Запада, «вероятно, несильно расстроятся», передает РИА «Новости».

    Автор добавил, что, по мнению Борреля, американский статус мирового гегемона окажется под угрозой, если Россия победит на Украине, поскольку таким образом выяснится, что на США нельзя рассчитывать.

    Ранее Жозеп Боррель заявил, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС. Боррель уточнил, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы.

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    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

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    28 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Петербурге задержали избивавших прохожих подростков

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге задержаны трое 16-17-летних подростков, которые нападали на случайных прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в ГУМВД по городу и Ленобласти.

    Отмечается, что подростки спровоцировали на конфликт 28-летнего мужчину, избили его и отобрали 6 тыс. рублей; 33-летнего мужчину один из подростков сбил с ног и избил, он получил ушибы и ссадины, передает РИА «Новости».

    Известно, что один из пострадавших был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

    Ранее в Петербурге школьники насмерть забили прохожего в центре города.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Коментарии (14)
    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 16:08 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал причину тяжелого положения Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Newsroom.

    По его словам, нынешнее текущее положение Украины связано с сформированной в 2022 году мощной информационной политикой, когда вместо того, чтобы объединять общество, украинцам начали рассказывать, что они уже практически победили и воюют вообще против какого-то недогосударства, у которого уже закончились ракеты, передает РИА «Новости».

    Как добавил Кривонос, жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту.

    По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто давал такие обещания, жили на Западе.

    Как считает Кривонос, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяет им найти действительно виноватых.

    Ранее Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.

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    28 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине

    Шольц: Советники по безопасности разных стран обсуждают мир на Украине

    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что «мир возможен в любое время». При этом условием наступления мира канцлер Германии назвал вывод российских войск и прекращение конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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