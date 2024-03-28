Генпрокуратура подала иск об обращении акций «Макфы» в доход государства

Генпрокуратура решила добиться обращения акций «Макфы» и «Смака» в доход государства

Tекст: Антон Антонов

Иски поданы в связи с тем, что основные бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов, занимаясь бизнесом, были госслужащими и нарушили антикоррупционное законодательство. Подобные иски, как правило, удовлетворяются в 100% случаев, пишет «Коммерсант».

Юревич был депутатом Госдумы, главой Челябинска, губернатором Челябинской области; Белоусов – депутатом трех созывов Госдумы. При этом они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, а власть использовали для продвижения бизнеса, которым управляли через родственников и доверенных лиц.

Юревич владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов, Челябинским хлебокомбинатом №1. На их основе были созданы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат». Он переписал бизнес на родителей, сына, а также на товарища и делового партнера – Белоусова, который вовлек в схему свою супругу, дочь с ее мужем и тещу. Кроме того, Юревич и Белоусов сформировали круг доверенных лиц, на которых также записывали активы.

После открытия уголовных дел по факту получения взяток Юревич и Белоусов скрылись, они объявлены в международный розыск. Источники сообщают, что Юревич получил гражданство Республики Кипр. Он и Белоусов продолжили управлять бизнесом через третьих лиц.

Передать в доход государства предлагается акции «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», «Первого хлебокомбината», «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и других.

Напомним, летом 2022 года МВД объявило в розыск Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей. Расследование в отношении Белоусова разрешили начать еще в конце 2018 года. До этого Юревич уже был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 млн рублей.