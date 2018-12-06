Госдума лишила неприкосновенности депутата Вадима Белоусова

В ответ на представление генпрокурора Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата «Справедливой России» Вадима Белоусова и начать уголовное расследование

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Белоусова Вадима Владимировича и возбуждение в отношении его уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации», - проводит текст постановления РИА «Новости».

Обсуждение проходило в закрытом режиме, соответствующие решение поддержали 353 депутата.

Напомним, во вторник комиссия Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики согласилась лишить Белоусова депутатского иммунитета. Глава комиссии Отари Аршба добавил, что речь идёт о возбуждении дела по статье о взятке.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура просит лишить Белоусова депутатской неприкосновенности в связи с делом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 млн рублей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что не видит оснований поддерживать представление ведомства.