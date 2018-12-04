В комиссии Госдумы согласились лишить Белоусова депутатского иммунитета

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам и этике проголосовала за вынесение на рассмотрение пленарного заседания представление Генпрокуратуры о согласии на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова («Справедливая Россия»).

«Комиссия проголосовала за дачу такого разрешения», – передает слова главы комиссии Отари Аршбы ТАСС.

Ранее глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что в нижнюю палату парламента поступило представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Вадима Белоусова.

В отношении Белоусова собираются возбудить дело. Ранее сообщалось, что его обвиняют в преступлениях финансового характера. В «Справедливой России» заявляют, что Белоусова оговорили.