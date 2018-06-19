Представление о лишении Белоусова неприкосновенности поступило в Думу

Представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата Госдумы, члена фракции «Справедливая Россия» поступило в нижнюю палату парламента, сообщила глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

«Поступило из Генпрокуратуры представление о лишении неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Белоусова», – сказала Савастьянова, передает ТАСС.

По ее словам, комитет пока не рассматривал вопрос, поскольку изучает представленную информацию.