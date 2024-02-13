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Суд ДНР заочно приговорил троих «азовцев» за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году
Верховный суд ДНР заочно приговорил троих военнослужащих националистического объединения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) за минометные обстрелы Мариуполя к лишению свободы на сроки от 25 до 27 лет, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.
Согласно сообщению ведомства, суд приговорил Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.
Там добавили, что было установлено, что в период с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказам Плитуса Сухарников и Предборский в составе 120 мм минометной батареи вели обстрелы жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя.
В ГВП добавили, что в результате не менее ста минометных выстрелов были повреждены три жилых дома.
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