Сеул заявил о проведении КНДР запуска баллистических ракет

Южная Корея считает, что КНДР провела в пятницу утром запуск баллистических ракет малой дальности, сообщает со ссылкой на источник агентство Киодо.

«Потребуется еще дополнительный анализ полученных о запуске данных, однако, исходя из высоты и расстояния, мы можем сказать, что это были баллистические ракеты малой дальности», – сказал источник, передает ТАСС.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, пуски были произведены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Дальность полета ракет составила 230 км, высота полета достигала при этом 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или более.

Это уже шестой запуск, проведенный Пхеньяном за последние три недели, и восьмой с начала текущего года.

В начале августа в Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. Кроме того, по данным СМИ, у КНДР появилось гиперзвуковое оружие.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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