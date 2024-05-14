«Макфа» подала апелляцию на решение о национализации компании

Tекст: Алексей Дегтярев

Защита компании подала апелляционную жалобу и по существу, и по немедленному исполнению решения суда, сказал ТАСС адвокат.

По версии защиты, правовых оснований для немедленного исполнения нет, поскольку после иска Генпрокуратуры компанией были приняты исчерпывающие меры для устранения недостатков, которые ни «Макфа», ни другие ответчики впоследствии не нарушали.

Напомним, в начале мая Центральный райсуд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также ряда физических лиц.