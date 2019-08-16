В авиакомпании Utair рассказали о столкновении рейса Москва – Уфа со стаей птиц

Пресс-секретарь авиакомпании Utair Наталья Мелехова рассказала о новом столкновении со стаей птиц, которое произошло в пятницу с рейсом Москва – Уфа при вылете из аэропорта Внуково.

«Одна птица попала в лобовое стекло, залив его кровью, также птицы задели обшивку самолета, как выяснилось при послеполетном осмотре. В двигатель, к счастью, птицы не попали. И в этот момент командир принял самое безопасное решение — вернуться в аэропорт вылета», – сообщила Мелехова в эфире «Первого канала».

В авиакомпании отметили, что посадка прошла благополучно.

«Рейс Москва – Уфа вернулся во Внуково из-за попадания на взлете в стаю птиц. Попадание в лобовое стекло. Стекло целое. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолет», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

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