Производитель заявил, что сам ел отравленное крысиным ядом масло

Подсолнечное масло, которое могло стать причиной отравления семи человек в Ульяновской области, было изготовлено производителем для знакомых и семьи. При этом он сам употреблял его в пищу и не отравился.

«Масло произвел не фермер и не производитель. Это пенсионер, у которого есть маслобойка. Он это масло делал только для своей семьи и для знакомых», – рассказала ТАСС заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Наталья Снежинская.

«Некоторое количество масла - около 10-15 литров - пенсионер использовал для собственного потребления вместе с женой. Пенсионеры употребляли масло в пищу и не отравились», – добавили в пресс-службе Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

Среди отравившихся подсолнечным маслом дочь пенсионера, ее муж, а также друзья и родственники. Производитель масла заверил, что в магазинах его продукта нет. Отмечается, что пенсионер сделал масло из несколько мешков семечек, которые ему привез знакомый из Самарской области, для личного использования.

Жена пенсионера, сделавшего масло жива. «Пенсионерка жива. Ее здоровью ничто не угрожает», – уточнили в ведомстве.

В Ульяновске ранее госпитализировали семь человек, один из пострадавших скончался, причиной отравления могло стать подсолнечное масло, позже появилась информация о смерти еще одной женщины. Врачи подтвердили наличие крысиного яда в крови у отравившихся подсолнечным маслом.